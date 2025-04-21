До 9 травня Росія традиційно влаштовує пропагандистську ходу "Безсмертний полк" не лише у власних містах, але й за кордоном. Ця акція не відбувалася у США з моменту повномасштабного вторгнення. Втім, після повернення Трампа до влади, у Кремлі сподіваються відносити у Вашингтоні "стару традицію".

Так, росіяни готуються 3 травня провести першу за останні роки ходу "Безсмертний полк" у центрі американської столиці, передає 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Що за дійство росіяни влаштовують у Вашингтоні

Очікується, що захід має розпочатися о 15:30 за місцевим часом у Лафайет-сквері, розташованому поруч із комплексом Білого дому. Учасники вирушать по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.

Організатори у буклеті, прикрашеному "георгієвською стрічкою" – символом агресії Росії проти України, запевняють, що хода буде супроводжуватися піснями.

Довідка: Під час подібних акцій у Росії учасники ходи носили портрети так званих "героїв СВО".

Біля самого пам'ятника планується "невеликий концерт".

Організатори повідомили, що на проведення акції отримали дозвіл від муніципальної влади.

Той самий жалюгідний буклет / Фото "Укрінформ"

До слова, до 80-річниці з "дня перемоги" у Росії тимчасово повернуть колишні назви містам Санкт-Петербург (Ленінград) та Волгоград (Сталінград).