Відповідальність несе Росія, – Білий дім про знищення Каховської ГЕС

Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС на Херсонщині несе Росія. Адже на час знищення дамба була у руках Росії.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу у Білому домі, інформує 24 Канал. Сполучені Штати тісно співпрацюють з українським урядом, аби з'ясувати, що призвело до катастрофи.

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Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми дійсно спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України,

– заявила речниця Карін Жан-П'єр.

Вона наголосила, що трагедії не сталося би, якби російська армія не розпочала агресію проти України

Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей важкий час", – додала речниця.

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