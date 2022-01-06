Росія відправила до Казахстану своїх десантників: промовисте відео
Джерело:Интерфакс
Росія 6 січня відправила до охопленого протестами Казахстану підрозділи повітряно-десантних військ як миротворців. Перший літак уже прибув до країни.
Свої війська Кремль направив до Казахстану у межах миротворчої місії Організації Договору про колективну безпеку.
Важливо ОДКБ офіційно підтвердила введення військ в Казахстан: завдання вже виконують
До складу колективних миротворчих сил ОДКБ також увійшли підрозділи збройних сил:
- Білорусі,
- Вірменії,
- Таджикистану,
- Киргизії.
В ОДКБ зазначили, що передові підрозділи миротворців уже розпочали виконання поставлених завдань. Серед них:
- охорона важливих державних та військових об'єктів,
- допомога правоохоронним органам Казахстану "у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле".
Російські десантники вирушають у Казахстан: дивіться відео
Війська ОДКБ у Казахстані: головне
Раніше влада Казахстану сама звернулася до ОДКБ за допомогою на тлі протестів. Президент Казахстану Касир-Жомарт Токаєв назвав протести у своїй країні "терористичною загрозою".
У Росії підтвердили, що Москва відправить своїх військових у Казахстан. Однак нібито для "миротворчих цілей", а "порядку російські бійці наводити не будуть". Кремлівські силовики перебуватимуть у країні поки там не стабілізується ситуація. Вони нібито охоронятимуть важливі об'єкти.