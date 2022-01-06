Росія відправила до Казахстану своїх десантників: промовисте відео

Росія 6 січня відправила до охопленого протестами Казахстану підрозділи повітряно-десантних військ як миротворців. Перший літак уже прибув до країни.

Свої війська Кремль направив до Казахстану у межах миротворчої місії Організації Договору про колективну безпеку.

Важливо ОДКБ офіційно підтвердила введення військ в Казахстан: завдання вже виконують

До складу колективних миротворчих сил ОДКБ також увійшли підрозділи збройних сил:

Білорусі,

Вірменії,

Таджикистану,

Киргизії.

В ОДКБ зазначили, що передові підрозділи миротворців уже розпочали виконання поставлених завдань. Серед них:

охорона важливих державних та військових об'єктів,

допомога правоохоронним органам Казахстану "у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле".

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Раніше влада Казахстану сама звернулася до ОДКБ за допомогою на тлі протестів. Президент Казахстану Касир-Жомарт Токаєв назвав протести у своїй країні "терористичною загрозою".

У Росії підтвердили, що Москва відправить своїх військових у Казахстан. Однак нібито для "миротворчих цілей", а "порядку російські бійці наводити не будуть". Кремлівські силовики перебуватимуть у країні поки там не стабілізується ситуація. Вони нібито охоронятимуть важливі об'єкти.

Що відомо про протести у Казахстані Протести у Казахстані почалися 3 січня. Тоді мітингувальники вимагали знизити ціни на газ, які на початку 2022 року підвищили вдвічі. Щоправда, навіть Протести у Казахстані почалися 3 січня. Тоді мітингувальники вимагали знизити ціни на газ, які на початку 2022 року підвищили вдвічі. Щоправда, навіть після виконання цієї вимоги, протести не зупинилися. В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці

Протести в Казахстані: дивіться відео