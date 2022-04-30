Росія відправить на парад 9 травня менше свого металобрухту та людей, ніж рік тому

Міноборони Росії відправить на парад 9 травня, на якому Путін так любить брязкати зброєю, ще менше техніки та людей, ніж минулого року.

У тамтешньому міноборони не збираються пояснювати реальні причини, чому цьогорічний парад буде менш численним. Нібито запевняють, що усе за планом

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Наскільки "звузиться" парад

Найменше буде і людей, і техніки. Судячи з інформації про склад парадних колон, у параді 2022 року братиме участь 129 одиниць військової техніки. Тоді як у 2021 році у ньому брала участь 191 військова машина.

У пішому строю площею пройдуть приблизно 10 тисяч людей. Сюди навіть мусять запхати й дітей з "путінюгенда" – воєнізованого руху "Юнармія". Тоді як 2021 році у параді брали участь 12 тисяч людей.

На Червоній площі не покажуть й деякі типи військової техніки, які брали участь у параді 2021 року:

танки Т-80БВМ,

самохідно-артилерійські установки 2С35 "Коаліція-СВ",

важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепек" – вони саме беруть участь у бойових діях в Україні.

– вони саме беруть участь у бойових діях в Україні. машини інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення ",

зенітний комплекс "Панцир-С" – росіяни їх теж використовують у війні,

– росіяни їх теж використовують у війні, а також всі машини Росгвардії.

Реальна причина, чому парад буде менш численним

Давно відомо, що у Росії приховують втрати на війні в Україні. Тож, очевидно, що нікому іти вихвалятись зброєю, оскільки багато російських солдатів уже мертві. Тож мусять посилати дітей.

Цьогорічне 9 травня "особливе"

Щороку 9 травня росіяни влаштовували буквально феєричне свято на честь "перемоги над нацизмом". Замість гасел "Ніколи знову!", росіяни використовували "Можемо повторити!".

Та цьогоріч святкування 9 травня буде зовсім іншим. Наприклад у Латвії замість Дня перемоги буде день жалоби за всіма загиблими на війні з Росією українцями.

В Ізраїлі скасували традиційний парад ветеранів. Також парад не проводитиме Казахстан. Навіть у невизнаному Придністров'ї параду цьогоріч не буде.

Варто зауважити, що за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків призовного віку. Їх можуть використати 9 травня, як "військовополонених".

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Від початку повномасштабної військової агресії Росії її армія втратила вбити 23 тисячі солдатів в Україні. Натомість у Росії кажуть, що їм "невідома точна кількість". Офіційно відзвітували лише 25 березня, та й то мовилось про загибель 1 351 військовослужбовця.