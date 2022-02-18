Росія відправляє на Донбас колони вантажівок: пропагандисти "проговорились"

Зі сторони Росії на окупований Донбас 18 лютого їдуть колони вантажівок. Зокрема, бензовози. Насторожує, що агресор стягує техніку на тлі серйозного загострення.

Такі повідомлення поширили в сепаратистських телеграм-каналах. Пропагандисти "проговорились", що на Донбас їдуть багато вантажівок.

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Загострення на Донбасі

Бойовики з 17 лютого зухвало обстрілюють позиції Збройних сил України. За минулу добу було 60 нечуваних порушень режиму припинення вогню, понад 40 з яких – із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї.

Крім того, окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру. Вони гатили у бік дитсадка у Станиці Луганській та школи у Вербівці. На щастя, серед дітей ніхто не постраждав, але травмувались інші двоє місцевих жителів.

Неспокійно на Донбасі і 18 лютого. Станом на 17:00 російські найманці вже зривали тишу понад 50 разів.

Росія хоче "евакуювати" українців з Донбасу

Ватажки бойовиків поширюють фейки нібито Україна планує наступ на Донбас. Через це оголосили про евакуацію місцевого населення до Росії.

У Путіна навіть готові платити по 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав жителів окупованих територій не вірити бойовикам. Він наголосив, що Україна ніякого наступу ніколи не планувала і не планує. Окупанти ж свідомо брешуть для загострення ситуації.

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