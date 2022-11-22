Одне око не привід сидіти вдома: Росія кидає на війну людей з інвалідністю

Українські розвідники перехопили чергову розмову окупантів, під час якої ті скаржились на проблеми у своїй терористичній державі. Зі запису зрозуміло, що на війну Кремль відправляє всіх – навіть непридатних до служби.

Росія застосовує усі можливі методи, аби залучити якомога більшу кількість людей до війни проти України. Зокрема, стало відомо, що на службу відправляють чоловіків, які мають проблеми зі здоров'ям.

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Російська медкомісія визнала придатним до служби хворого військового

Як зазначає Головне управління розвідки, під час однієї з розмови окупанта зі своєю родичкою, та розповіла про "курйоз", що стався у військкоматі на окупованих територіях. На медкомісію у Донецьку відправили чоловіка, у якого функціонує лише одне око – до того ж і з ним виникли проблеми. У військкоматі призовника "полікували" та відправили "отдавать долг родінє".

У нього одне око, і воно – неробоче. Ну, послухай, на тому оці запалення. Його сюди прислали (у військкомат) і тут же "полікували". Чоловік скоро стане незрячим просто-таки,

– скаржиться жінка.

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Як загарбники намагаються "бунтувати" проти військового командування

Проблеми у ворожому війську настільки масштабні, що ігнорувати їх уже просто неможливо – і стосуються вони не "часткової мобілізації". Скажімо, у Татарстані дружини військових вийшли на протест через те, що "мобікам" видають погану амуніцію. Зверталися не до абикого, а – до самого президента Владіміра Путіна. Цей інцидент засвідчує цинічність "вєлікага народа", тому що росіян масово відправляють вбивати громадян іншої держави, а вони "бунтують" лише проти неналежного екіпірування, та більше нічого їх не тривожить у цій ситуації.

Окрім того, надзвичайно комічний мають вигляд спроби російських ЗМІ висвітлювати цю ситуацію, зокрема так звані "російські протести". Нещодавно татарстанські журналісти опублікували статтю про проблеми російських військових, однак її довелось скоро видалити. Ось така вона – свобода слова "па рускі".

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