У Путіна відреагували на заклик Трампа до миру "порадами" Зеленському

7 грудня Зеленський, Трамп і Макрон провели зустріч у Єлисейському палаці. Після новообраний президент США закликав до негайного припинення вогню в Україні і перемовин.

Крім того, республіканець заявив, що від початку вторгнення Росія втратила близько 600 тисяч солдатів загиблими і пораненими, а Україна – 400 тисяч. У Путіна із цими цифрами не погодилися, передає 24 Канал.

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Що сказали у Москві

Так, речник російського диктатора Дмітрій Пєсков зазначив, що у Кремлі уважно ознайомилися із заявою Трампа після зустрічі із Зеленським і Макроном.

Пєсков наголосив, що Трамп виклав цифри втрат обох сторін в українському трактуванні, але, мовляв, реальні цифри зовсім інші. "Українські втрати у кілька разів перевищують втрати з російської сторони", – збрехав посадовець.

Також Пєсков звинуватив Україну у тому, що це нібито саме вона проти миру. Мовляв, Путін неодноразово казав, що Росія відкрита для переговорів щодо України та вітає мирні ініціативи, що виходять насамперед від країн Глобального Півдня.

Крім того, посіпака Кремля нагадав, що умови для моментального припинення бойових дій Путін вже називав у червні 2024 року.

Тут важливо нагадати, що від переговорів відмовилася та продовжує відмовлятися саме Україна. Більше того, Зеленський своїм декретом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Ця їхня позиція не змінюється,

– заявив Пєсков.

Він додав, що, буцімто, для виходу на мирну траєкторію "Зеленському достатньо скасувати свій декрет і дати вказівку про відновлення діалогу на базі Стамбульських домовленостей та з урахуванням реалій, що складаються на землі".

До слова, президент Зеленський назвав втрати Росії та України у війні.