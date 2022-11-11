В Росії звітують, що повністю перекинули війська на лівий берег Дніпра

Російське міноборони звітує, що повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Брешуть, що не втратили жодної одиниці техніки.

Російські ЗМІ цитують представників свого оборонного відомства. Мовляв, "маневри" завершили до 5 години ранку.

Увага Окупанти б'ються за човни, Генштаб підтвердив звільнення селищ: що відбувається біля Херсона

Міноборони Росії: о 5 ранку завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег Дніпра,

– йдеться у повідомленні.

Країна-агресорка також заявила, що під час відходу – читаємо втечі не втратили жодної одиниці військової техніки та озброєння. Мовляв, усе забрали з правого берегу. І звісно, кажуть, що минулось без втрат серед особового складу.

Але, якщо аналізувати відео, які поширюють у мережі, цього славного "відходу", то російські вояки могли просто потопитись, так поспішали.

Як росіяни втікали від ЗСУ

Додамо, що "друга армія світу" покидала позиції пішки, колонами.

На втечу російських окупантів уже відреагував глава ОП України Андрій Єрмак. Він висміяв окупантів. Міфи про російську армію розбили об міць ЗСУ.

Як росіяни колонами покидають Херсон: відео

У міноборони росії також звітують, що українські війська намагались зірвати їх втечу на лівий берег, бідкаються на удари HIMARS, брешуть про ППО, яке начебто захистило їх.

Зазначають, що за минулі дві доби просування українських захисників на окремих ділянках було не більше 10 кілометрів.

До теми Окупанти вночі закрили "пляжний сезон", – Хлань розповів про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Антонівський міст знищено

Також окупанти публікували відео Антонівського мосту, який підірвали втікаючи. Загарбник на відео каже, що по ту сторону мосту уже не залишилось російських вояк. Мовляв, усі вийшли. Наші ЗСУ обов'язково перевірять і або поповнять обмінний фонд, або збільшать і без того високий показник втрат особового складу російської армії.

Антонівський міст обвалився: відео

Коротко про відступ росіян

9 листопада глава Міноборони Росії Сергій Шойгу наказав приступати до відведення російських військ за річку Дніпро.

Станом на вчора, 10 листопада, явних ознак того, що Росія покидає Херсон не було. На правому березі Дніпра перебувають 20 тисяч окупантів. За даними української розвідки, це половина з тієї кількості російських солдатів, які дислокувалися в регіоні.

До теми – окупанти заявили, що знищили Антонівський міст: дивитись відео