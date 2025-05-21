Росія ремонтує і модернізує літаки Ту, а також виготовляє нові: дані розслідування

Dallas Park оприлюднили дані про плани Росії. За кілька років у ворога буде значно більше стратегічної авіації. І Москва зможе спрямувати літаки не тільки проти України, але й проти Європи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dallas Park.

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Скільки нових "тушок" буде в Росії і коли

Росія виготовляє близько 1000 одиниць стратегічних ракет на рік, інвестуючи в це мільярди доларів. Але самі ракетоносії – літаки Ту – зійшли з конвеєра між 1983 і 1993 роками. Жоден з них наразі не може нести повне озброєння.

Втім, наприкінці березня російське міноборони затвердило і повністю профінансувало капітальний ремонт 6 додаткових бомбардувальників Ту95МС. Контракт на понад 270 мільйонів доларів уклали з 360 авіаремонтним заводом у Рязані та Авіаційним науково-технічним комплексом імені Берієва в Таганрозі.

Тим часом на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова, головному виробничому центрі літаків Туполєва, портфель замовлень включає 7 нових та ремонтних замовлень на надзвукові бомбардувальники Ту-160, а також 2 модернізації Ту-22М. Конкретні планера в програмі Ту-160 мають серійні номери 705, 801, 401, 703, 804, 904 і 905, в той час як програма Ту-22М охоплює планера 8301 і 9205. Серед цих літаків чотири Ту-160 вже знаходяться на глибокій стадії модернізації, завершення якої заплановано на 2026 рік,

– ідеться в розслідуванні.

А в Казані збирають єдиний прототип футуристичного російського ПАК ДА ("Перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації"). Він ховається під кодовою назвою "Изделие 80". За кілька років окупанти зможуть завершити цей прототип "літаючого крила".

В середині травня завод відвідала делегація на чолі з виконавчим директором. Вона оглянула всі стратегічні бомбардувальники та оцінила готовність кожного планера.

Таким чином, протягом наступних кількох років флот стратегічних бомбардувальників Росії може зрости майже на два десятки справних літаків. А це означає залповий потенціал до понад 100 ракет дальнього радіуса дії. Усе це може полетіти на країни НАТО вже у 2027-му або до 2029 року.