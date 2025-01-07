Росія масштабує кустарне виробництво "джихад-мобілів": що це означає

У мережі з’явились кадри, де росіяни налагоджують кустарне виробництво імпровізованих штурмових машин без озброєння, так званих "джихад-мобілів". Одним із прикладів є моделі, створені на основі вантажівок ГАЗ-66.

Подібні спроби вже спостерігалися раніше: російські війська йшли на штурм позицій ЗСУ, використовуючи лише захищені вантажівки "Урал", а інколи навіть "гольф-кари". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Для чого Росії "джихад-мобілі"

Масштабування кустарного виробництва свідчить про певні нові тенденції. Перш за все, це може бути наслідком скорочення постачання китайських транспортних засобів, зокрема Desertcross 1000. Інша ймовірна причина – критичний дефіцит бронетехніки через високі втрати, яких зазнає російська армія.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила вже понад 9710 танків і 20189 бронемашин різних типів. Для порівняння, за інформацією The Military Balance 2022, перед початком вторгнення Росія мала в строю близько 3 тисяч танків і 11 тисяч бронемашин. Станом на початок 2024 року, ці показники знизилися до 1750 танків і 9 тисяч бронемашин.

Ці дані вказують на серйозне виснаження технічного ресурсу російської армії. Водночас може простежуватися спроба зберегти бронетехніку для можливої майбутньої "великої війни" з НАТО, що змушує Росію вдаватися до кустарних рішень на кшталт "джихад-мобілів".