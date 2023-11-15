Росіяни використали хімзброю проти ЗСУ на двох напрямках фронту, – Deep State
15 листопада 2023, 12:12Читать новость на русском
Джерело:Deep State
Російські окупанти використали на фронті хімічну зброю проти Збройних Сил України. Окупанти, ймовірно, застосували хлорпікрин.
Аналітики Deep State розповіли про це в ніч проти 15 листопада, пояснюючи ситуацію на фронті за 14 листопада 2023 року. На початку жовтня військові писали, що ворог використовує хімічну зброю на напрямку Кремінної.
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Де Росія атакувала ЗСУ хімічною зброєю
Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку,
– заявили аналітики.
За їхніми припущеннями, ворог використав, найімовірніше, хлорпікрин. Окупанти мають його чимало в запасах і який вже неодноразово використовували проти наших військ.
Що відомо про хлорпікрин
- Це отруйна речовина, яка всмоктується в організм через дихання, ковтання та навіть через шкіру. Речовина може заражати воду та їжу.
- Хлорпікрин сильно подразнює легені, очі та шкіру. Може викликати блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії, а також втрату свідомості та ураження шкіри. Симптоми ураження виникають відразу, а у великих дозах – призводять до смерті людини.
- Цю речовину свого часу в Першій світовій війни використовували проти військ Антанти німецькі вояки. Тоді концентрований хлорпікрин застосовували як сльозогінний газ.
- Конвенція про заборону хімічної зброї від 16 жовтня 1998 року забороняє використовувати хлорпікрин у військових цілях. Проте Росія на це не зважає та використовує хімічну зброю проти українських військових.