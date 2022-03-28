Росія використовувала заборонені касетні бомби в Одеській та Херсонській областях, – Венедіктова

В Офісі генпрокурора мають докази того, що окупанти використали на Одещині та Херсонщині заборонені касетні бомби. Також збирають докази щодо подібних фактів на Київщині.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу. Слідчі працюють над збором доказів.

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Є докази щодо Херсонщини та Одещини

Ми маємо докази в Одеській області, ми маємо докази в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди,

– заявила Венедіктова.

Що відомо про касетні бомби

Це засоби ураження, у певному різновиді контейнера такої бомби можуть бути сотні однотипних касетних бойових елементів. Вони розпорошуються над землею, таким чином площа ураження значно зростає.

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У 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції була досягнута угода про заборону використання касетних бомб. Документ підписали дипломати з понад сотні країн.