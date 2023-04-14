Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія використовує Білорусь у пропагандистських цілях.
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Чого прагне ворог
Михайло Подоляк пояснив, що росіяни розуміють, що для них війна проти України є програшною.
На його думку, через це вони шукають будь-які можливості зробити 2 речі:
- Суттєво знизити інтенсивність війни як такої для того, щоб витрачати менше ресурсів і проводити певне накопичення;
- Зафіксувати ту лінію розмежування, яка буде для них плацдармом для 3, 4 чи 5 етапу війни.
Вони будуть вважати виконаною місією Росії, якщо знищать Україну. Але для того, щоб можна було знищити Україну, 3-денний формат не підходить,
– зазначив радник глави ОП.
Треба також розуміти, що Росія не зможе знищити Україну й за три роки.
Чому Росія ніяк не заспокоїться
Михайло Подоляк підкреслив, що наразі росіяни шукають можливість знизити інтенсивність війни, щоб виконати відразу 3 стратегічні завдання.
Модернізувати армію, забути про всі ці "аналогов нєту", провести антикорупційну роботу та витрачати трохи більше грошей на виробництво ВПК, накопичити зброю,
– так він охарактеризував перший пункт.
За його словами, друге завдання – внести розкол у антиросійську коаліцію, яка підтримує Україну.
"Втягнути Україну у виснаження внутрішнього простору і політичного, і соціально, і економічно, щоб ми тут чубились один з одним, а це дуже популярна гра "Похейтити того, хто стоїть поруч із тобою", – зазначив Подоляк третю місію росіян.
Він також розказав, що у такий спосіб Росія прагне, щоб Україна зосередилася на внутрішніх проблемах через занепад економіки.
Паралельно з цим політичні вбивства, перевороти, теракти у різних регіонах, у тому числі – в Україні, – оце план Росії,
– наголосив радник глави ОП.
На його думку, Росія прагне реалізовувати цей сценарій не на одинці.
Місія Білорусі у грі росіян
Михайло Подоляк розказав, що на арену виходять такі особи як міністр закордонних справ Білорусі Сєргєй Алєйнік.
Він у дивний спосіб забуває про те, що де-факто бере безпосередню участь у війні, надаючи інфраструктуру, повітряний простір, розконсервовуючи зброю, передаючи її Росії, зберігання ядерної зброї й так далі,
– зауважив він.
За його словами, заклик самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка про припинення постачання зброї для України, вказує на його неадекватність. Бо ж те, на його думку, те, що робитиме Росія – це справи виключно Росії.
"Їм би, навпаки, менше про щось говорити, менше ініціювати якісь пропозиції, щоб були якісь шанси у того ж Алєйніка сказати: "Ні, я просто формально виконував певні повноваження", – пояснив радник глави ОП.
На його думку, нехай карще він все ж фіксує свою участь в агресії проти України, бо ж Білорусь все одно за все відповість.
Політика Лукашенка: останнє
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 10 квітня зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Мета розмови – нарощення співпраці у сфері безпеки, проте все пішло не за планом. Білоруський президент почав вимагати гарантій для своєї країни.
- Алєксандр Лукашенко міг змінити риторику своїх слів, тож тепер може шантажувати Путіна його головним козирем – ядерною зброєю.
- Самопроголошений очільник Білорусі водночас намагається не втратити друга в особі Путіна, щоб уникнути участі білоруських військ у війні. Для цього він вигадав двох ворогів у вигляді Польщі та Литви та вже "обороняється від них".