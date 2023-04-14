Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія використовує Білорусь у пропагандистських цілях.

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Чого прагне ворог

Михайло Подоляк пояснив, що росіяни розуміють, що для них війна проти України є програшною.

На його думку, через це вони шукають будь-які можливості зробити 2 речі:

Суттєво знизити інтенсивність війни як такої для того, щоб витрачати менше ресурсів і проводити певне накопичення; Зафіксувати ту лінію розмежування, яка буде для них плацдармом для 3, 4 чи 5 етапу війни.

Вони будуть вважати виконаною місією Росії, якщо знищать Україну. Але для того, щоб можна було знищити Україну, 3-денний формат не підходить,

– зазначив радник глави ОП.

Треба також розуміти, що Росія не зможе знищити Україну й за три роки.

Чому Росія ніяк не заспокоїться

Михайло Подоляк підкреслив, що наразі росіяни шукають можливість знизити інтенсивність війни, щоб виконати відразу 3 стратегічні завдання.

Модернізувати армію, забути про всі ці "аналогов нєту", провести антикорупційну роботу та витрачати трохи більше грошей на виробництво ВПК, накопичити зброю,

– так він охарактеризував перший пункт.

За його словами, друге завдання – внести розкол у антиросійську коаліцію, яка підтримує Україну.

"Втягнути Україну у виснаження внутрішнього простору і політичного, і соціально, і економічно, щоб ми тут чубились один з одним, а це дуже популярна гра "Похейтити того, хто стоїть поруч із тобою", – зазначив Подоляк третю місію росіян.

Він також розказав, що у такий спосіб Росія прагне, щоб Україна зосередилася на внутрішніх проблемах через занепад економіки.

Паралельно з цим політичні вбивства, перевороти, теракти у різних регіонах, у тому числі – в Україні, – оце план Росії,

– наголосив радник глави ОП.

На його думку, Росія прагне реалізовувати цей сценарій не на одинці.

Місія Білорусі у грі росіян

Михайло Подоляк розказав, що на арену виходять такі особи як міністр закордонних справ Білорусі Сєргєй Алєйнік.

Він у дивний спосіб забуває про те, що де-факто бере безпосередню участь у війні, надаючи інфраструктуру, повітряний простір, розконсервовуючи зброю, передаючи її Росії, зберігання ядерної зброї й так далі,

– зауважив він.

За його словами, заклик самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка про припинення постачання зброї для України, вказує на його неадекватність. Бо ж те, на його думку, те, що робитиме Росія – це справи виключно Росії.

"Їм би, навпаки, менше про щось говорити, менше ініціювати якісь пропозиції, щоб були якісь шанси у того ж Алєйніка сказати: "Ні, я просто формально виконував певні повноваження", – пояснив радник глави ОП.

На його думку, нехай карще він все ж фіксує свою участь в агресії проти України, бо ж Білорусь все одно за все відповість.

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