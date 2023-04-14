Росія розуміє, що програє й намагається зробити 2 речі, – Подоляк сказав, як допомагає Білорусь

Росіяни прагнуть змінити центр уваги українців. Вони хочуть, щоб Україна не так опікувалася своєю зовнішньою політикою.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія використовує Білорусь у пропагандистських цілях.

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Чого прагне ворог

Михайло Подоляк пояснив, що росіяни розуміють, що для них війна проти України є програшною.

На його думку, через це вони шукають будь-які можливості зробити 2 речі:

Суттєво знизити інтенсивність війни як такої для того, щоб витрачати менше ресурсів і проводити певне накопичення; Зафіксувати ту лінію розмежування, яка буде для них плацдармом для 3, 4 чи 5 етапу війни.

Вони будуть вважати виконаною місією Росії, якщо знищать Україну. Але для того, щоб можна було знищити Україну, 3-денний формат не підходить,

– зазначив радник глави ОП.

Треба також розуміти, що Росія не зможе знищити Україну й за три роки.

Чому Росія ніяк не заспокоїться

Михайло Подоляк підкреслив, що наразі росіяни шукають можливість знизити інтенсивність війни, щоб виконати відразу 3 стратегічні завдання.

Модернізувати армію, забути про всі ці "аналогов нєту", провести антикорупційну роботу та витрачати трохи більше грошей на виробництво ВПК, накопичити зброю,

– так він охарактеризував перший пункт.

За його словами, друге завдання – внести розкол у антиросійську коаліцію, яка підтримує Україну.

"Втягнути Україну у виснаження внутрішнього простору і політичного, і соціально, і економічно, щоб ми тут чубились один з одним, а це дуже популярна гра "Похейтити того, хто стоїть поруч із тобою", – зазначив Подоляк третю місію росіян.

Він також розказав, що у такий спосіб Росія прагне, щоб Україна зосередилася на внутрішніх проблемах через занепад економіки.

Паралельно з цим політичні вбивства, перевороти, теракти у різних регіонах, у тому числі – в Україні, – оце план Росії,

– наголосив радник глави ОП.

На його думку, Росія прагне реалізовувати цей сценарій не на одинці.

Місія Білорусі у грі росіян

Михайло Подоляк розказав, що на арену виходять такі особи як міністр закордонних справ Білорусі Сєргєй Алєйнік.

Він у дивний спосіб забуває про те, що де-факто бере безпосередню участь у війні, надаючи інфраструктуру, повітряний простір, розконсервовуючи зброю, передаючи її Росії, зберігання ядерної зброї й так далі,

– зауважив він.

За його словами, заклик самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка про припинення постачання зброї для України, вказує на його неадекватність. Бо ж те, на його думку, те, що робитиме Росія – це справи виключно Росії.

"Їм би, навпаки, менше про щось говорити, менше ініціювати якісь пропозиції, щоб були якісь шанси у того ж Алєйніка сказати: "Ні, я просто формально виконував певні повноваження", – пояснив радник глави ОП.

На його думку, нехай карще він все ж фіксує свою участь в агресії проти України, бо ж Білорусь все одно за все відповість.

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