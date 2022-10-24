Україна збиває до 85% іранських дронів: розвідка Британії пояснила, чому Росія їх використовує

24 жовтня 2022 , 10:52
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Джерело:

Розвідка Великої Британії

Росія продовжує використовувати іранські безпілотники проти цілей по Україні. Українські захисники збивають більшість з них, зокрема завдяки гучному звуку.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що українські захисники перехоплюють до 85% атак дронів-камікадзе. Ці БпЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому їх легко вражають звичайні засоби протиповітряної оборони.

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Для чого Росії втрачати так багато безпілотників

У британській розвідці вважають, що Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БпЛА "Shahed-136", щоб пробити українську протиповітряну оборону.

Ймовірно, надалі вороги використовуватимуть ці дрони для заміни російської високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою.

Росія використовуватиме іранські дрони ще довго

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Автор: Анастасія Кушпіт