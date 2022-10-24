Україна збиває до 85% іранських дронів: розвідка Британії пояснила, чому Росія їх використовує

Росія продовжує використовувати іранські безпілотники проти цілей по Україні. Українські захисники збивають більшість з них, зокрема завдяки гучному звуку.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що українські захисники перехоплюють до 85% атак дронів-камікадзе. Ці БпЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому їх легко вражають звичайні засоби протиповітряної оборони.

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Для чого Росії втрачати так багато безпілотників

У британській розвідці вважають, що Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БпЛА "Shahed-136", щоб пробити українську протиповітряну оборону.

Ймовірно, надалі вороги використовуватимуть ці дрони для заміни російської високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою.

Росія використовуватиме іранські дрони ще довго

Начальник ГУР України Кирило Буданов повідомив, що Росія ще довго тероризуватиме Україну іранськими дронами-камікадзе. Наразі Росія використовує другу партію, у якій 300 штук. А загалом окупанти замовили в Ірану приблизно 1700 різних типів дронів.

У США вважають, що через Іран може передати окупантам ще більше дронів.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що "шахід – не така складна ціль". Його добре видно на радарах, він повільно летить та шумний. Але потрібно, щоб у зоні прольоту дрона були засоби, які могли б його збити. Наразі в Україні ще недостатньо засобів ППО, щоб збивати абсолютно всі БпЛА.

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