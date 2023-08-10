Окупанти часто імітують маневри у населених пунктах: Гуменюк назвала їхню мету

Російські загарбники використовують імітаційні маневри. Вони обстрілюють свої ж позиції на окупованих територіях.

Терористи роблять це для того, щоб звинуватити в обстрілах ЗСУ. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про імітаційні маневри армії Росії

За словами Гуменюк, загарбники часто імітують залишення певних населених пунктів. Потім знову до них повертаються, але в тій паузі, поки вони були відсутні, дуже потужно обстрілюють ці населені пункти.

Потім із роз'яснювальною роботою йдуть до місцевих, що це були наші Сили оборони,

– розповіла Гуменюк.

Також вона зауважила, що ще один маневр російських окупантів пов'язаний із використанням тактичної авіації. Зокрема, ворожі війська дуже часто використовують тактичну авіацію на Бериславському напрямку та відправляють з її допомогою керовані авіаційні бомби.

"Останнім часом вони почали бомбити і лівий берег, що означає, що вони намагаються бомбити свої ж підрозділи, щоб потім видавати це за роботу Сил оборони", – зазначила Гуменюк.

Навіщо окупанти імітують свій вихід з Нової Каховки

Напередодні Гуменюк розповіла, що росіяни намагаються імітувати вихід з Нової Каховки та переміщуються углиб окупованої території. Таким чином ворог сподівається викликати бажані для нього рухи Сил оборони.

"Це кроки гібридної війни, вони намагаються переорієнтовувати Сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе більш надійними і більш укріпленими, щоб саме там проводити свої операції. Але ми дуже добре знаємось на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються окупанти", – наголосила речниця.