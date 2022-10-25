Що Росія запропонувала Ірану за постачання зброї та чому Тереган мовчить про допомогу агресору
Цілком очевидно, що Іран постачає безпілотники до Росії, але він про це мовчить. І у цьому контексті можна виділити кілька проблем.
Про це 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він також зазначив, якщо у Ірані визнають на усіх рівнях, що вони постачають Росії дрони – це стане внутрішньою проблемою для них.
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Далеко не всі у Ірані в захваті від такої тісної співпраці із Росією та вже фактично участі у війні проти України.
Навіть серед владної партії – ісламістів, є чимало людей, які справді симпатизують Україні. Тому Іран не хоче визнавати, що він розпочав війну далеко від зони власних інтересів,
– зазначає сходознавець.
За словами фахівця, якщо мовиться про поширення ідей ісламської революції чи про захист шиїтів – це сприймають на нормальному рівні, це через масивну пропаганду іранської влади, у яку змушують повірити населення.
Участь Ірану у якійсь далекій війні на Сході Європи – для іранців це геть незрозуміла річ. Плюс, багато хто розуміє, що це несправедлива війна.
Іран не хоче посилення санкцій
Також, за словами Ігора Семиволоса, не варто відкидати й другу проблему – Іран все таки намагається уникнути ще більших санкцій. Ми знаємо, що проблеми Ірану вже винесли на зібранні Ради ООН. Всі ж розуміють, що вони порушили резолюцію Ради Безпеки ООН.
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"Іран дуже добре розуміє, що йому не уникнути санкцій. І ці санкції на країну накладені справедливо – тому, це можна розглядати, як підрив авторитету ісламського правління", – каже Семиволос.
Що могла запропонувати Росія Ірану
В першу чергу, Росія платить кошти Ірану – це банально, але правда. І коли іранці укладали договори з росіянами, то не розглядали того факту, що всередині країни розгориться протестний рух, який на сьогодні, вже дуже серйозно підриває правління чинної влади,
– стверджує Ігор Семиволос.
Другий момент – Росія вочевидь пообіцяла Ірану "прикриття" на міжнародних майданчиках. І ми бачимо безглузді заяви Небендзі (постійний представник Росії у ООН – 24 канал). І варто згадати про Сирію – вже очевидно, що Росія передала її Ірану.
Співпраця Ірану та Росії – це комплекс економічних та технологічних чинників, які можуть бути на переговорному столі.
Іран постачає Росії дрони-камікадзе, але не визнає цього
- Влада Ірану вже неодноразово намагалася заперечити, що постачає Росії безпілотники. Втім, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати докази. Зокрема, мовиться про уламки дронів, якими Росія атакувала Україна та вбивала наших громадян.
- Три держави закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів Росії. Зокрема, з ініціативою виступили Франція, Німеччина та Велика Британія.
- Президент Ірану засудив такі заклики. Ібрагім Райсі заявив, що його країна тепер начебто є популярним потенційним експортером зброї. Втім, Райсі так і не уточнив, хто і про яку саме зброю просив.
- Зазначимо, що 20 жовтня ЄС затвердив санкції щодо Ірану за продаж "шахідів". Зокрема, обмеження застосували до організацій, які постачають безпілотники.