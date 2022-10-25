Що Росія запропонувала Ірану за постачання зброї та чому Тереган мовчить про допомогу агресору

Цілком очевидно, що Іран постачає безпілотники до Росії, але він про це мовчить. І у цьому контексті можна виділити кілька проблем.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він також зазначив, якщо у Ірані визнають на усіх рівнях, що вони постачають Росії дрони – це стане внутрішньою проблемою для них.

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Далеко не всі у Ірані в захваті від такої тісної співпраці із Росією та вже фактично участі у війні проти України.

Навіть серед владної партії – ісламістів, є чимало людей, які справді симпатизують Україні. Тому Іран не хоче визнавати, що він розпочав війну далеко від зони власних інтересів,

– зазначає сходознавець.

За словами фахівця, якщо мовиться про поширення ідей ісламської революції чи про захист шиїтів – це сприймають на нормальному рівні, це через масивну пропаганду іранської влади, у яку змушують повірити населення.

Ігор Семиволос директор Інституту близькосхідних досліджень Участь Ірану у якійсь далекій війні на Сході Європи – для іранців це геть незрозуміла річ. Плюс, багато хто розуміє, що це несправедлива війна.

Іран не хоче посилення санкцій

Також, за словами Ігора Семиволоса, не варто відкидати й другу проблему – Іран все таки намагається уникнути ще більших санкцій. Ми знаємо, що проблеми Ірану вже винесли на зібранні Ради ООН. Всі ж розуміють, що вони порушили резолюцію Ради Безпеки ООН.

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"Іран дуже добре розуміє, що йому не уникнути санкцій. І ці санкції на країну накладені справедливо – тому, це можна розглядати, як підрив авторитету ісламського правління", – каже Семиволос.

Що могла запропонувати Росія Ірану

В першу чергу, Росія платить кошти Ірану – це банально, але правда. І коли іранці укладали договори з росіянами, то не розглядали того факту, що всередині країни розгориться протестний рух, який на сьогодні, вже дуже серйозно підриває правління чинної влади,

– стверджує Ігор Семиволос.

Другий момент – Росія вочевидь пообіцяла Ірану "прикриття" на міжнародних майданчиках. І ми бачимо безглузді заяви Небендзі (постійний представник Росії у ООН – 24 канал). І варто згадати про Сирію – вже очевидно, що Росія передала її Ірану.

Співпраця Ірану та Росії – це комплекс економічних та технологічних чинників, які можуть бути на переговорному столі.

Іран постачає Росії дрони-камікадзе, але не визнає цього