Ворог використовує так звані "лжешахеди": Ігнат пояснив, у чому їхня особливість

Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Однак, ворог використовує і так звані "лжешахеди".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил, передає 24 Канал. Юрій Ігнат пояснив, у чому особливість таких "дронів".

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"Звичайний літачок з двигуном"

Частина дронів, які використовують окупанти, зроблені, так би мовити, простим гаражним методом.

Це безпілотники, які імітують навіть ті ж самі "Шахеди". Зроблений звичайний літачок з двигуном і його направляють, можливо, просто за напрямком він іде. Такі моделі, я б сказав, "лжешахедів" можна побачити в музеї Другої світової війни,

– зазначив Ігнат.

Додав, є такі експонати, що противник зробив з простих засобів і матеріалів та використовує.

До речі, окупанти також перефарбовують "Шахеди" в чорний колір. Зокрема, відповідні уламки показали в мережі після атаки 25 листопада. За допомогою такого "удосконалення" ворог намагається зробити дрони менш помітними для ППО.

Втім, захисники завжди на сторожі неба. Зокрема, цієї вночі збили всі 20 "Шахедів".