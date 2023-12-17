Ворог використовує так звані "лжешахеди": Ігнат пояснив, у чому їхня особливість

17 грудня 2023, 14:32
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Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Однак, ворог використовує і так звані "лжешахеди".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил, передає 24 Канал. Юрій Ігнат пояснив, у чому особливість таких "дронів".

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"Звичайний літачок з двигуном"

Частина дронів, які використовують окупанти, зроблені, так би мовити, простим гаражним методом. 

Це безпілотники, які імітують навіть ті ж самі "Шахеди". Зроблений звичайний літачок з двигуном і його направляють, можливо, просто за напрямком він іде. Такі моделі, я б сказав, "лжешахедів" можна побачити в музеї Другої світової війни,
– зазначив Ігнат.

Додав, є такі експонати, що противник зробив з простих засобів і матеріалів та використовує.

До речі, окупанти також перефарбовують "Шахеди" в чорний колір. Зокрема, відповідні уламки показали в мережі після атаки 25 листопада. За допомогою такого "удосконалення" ворог намагається зробити дрони менш помітними для ППО.

Втім, захисники завжди на сторожі неба. Зокрема, цієї вночі збили всі 20 "Шахедів".

Автор: Юлія Муріна