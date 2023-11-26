Допомога Заходу проти російських РЕБ створила б умови для просування України, – ISW

Росіяни використовують на фронті системи радіоелектронної боротьби. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували їхній вплив на перебіг бойових дій.

Українські та російські війська продовжують боротися з викликами, які створюють на фронті системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Раніше західні ЗМІ писали, що вони суттєво заважають українській розвідці.

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Україні складно виготовляти еквівалентні станції

Росія приділяє велику увагу виробництву та розвитку цих засобів РЕБ. Своєю чергою, Україні важко виробляти еквівалентні системи РЕБ та стійку до них зброю всередині країни. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний у своєму есе "Сучасна позиційна війна та як її перемогти" також звернув суттєву увагу на питання використання нашими воїнами подібних РЕБ.

25 листопада Міністерство оборони України повідомило, що працює над розробкою варіантів безпілотників, більш стійких до російських систем РЕБ.

Російські РЕБ мають свої недоліки

Російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння через недоліки власних систем РЕБ. Зокрема, під час наступів Сил оборони на південь від Бахмута у вересні 2023 року росіяни писали про кращі українські системи РЕБ та засоби аеророзвідки. Вони стверджували, що українські системи РЕБ значно порушували російський зв'язок у західній Запорізькій області у серпні 2023 року.

Ефективність російських систем РЕБ є неоднорідною на лінії фронту. Це дозволяє українцям використовувати розвідувально-ударні комплекси безпілотників для зриву наступальних операцій Росії. Російські мілблогери неоднозначно оцінювали, яка сторона має "кращі" системи РЕБ, вказуючи на те, що ні Росія, ні Україна наразі не мають вирішальної переваги над іншою.

Допомога Заходу у знищенні або обході російських систем РЕБ збільшила б здатність України точно вражати цілі поблизу фронту. Також це перешкоджало б Росії у просуванні та допомогло б створити умови для наступу української армії.

У ISW оцінили штурми росіян біля Авдіївки

Росія продовжує свої намагання оточити Авдіївку. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували зусилля країни-агресорки на цьому напрямку фронту.

Наразі російські війська проводять менше механізованих ударів, ніж у жовтні. Українські офіційні особи повідомили, що російська армія втратила 50 танків і 100 одиниць бронетехніки під час поновленого штурму Авдіївки.

Великі наземні штурми під керівництвом піхоти, ймовірно, становлять загрозу для українських сил, які перебувають в обороні на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування Росії в цьому районі.