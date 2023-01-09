Росія використовує у війні надзвукові літаки Су-57, але дуже обережно, – розвідка Британії
Джерело:розвідка Британії
Росія використовує свої новітні винищувачі Су-57 FELON для запуску ракет по Україні. Однак країна-агресорка не спрямовує їх ближче ніж за тисячі кілометрів від кордону.
Як пояснили британські розвідники, щонайменше з червня 2022 року ВПС Росії використовували Су-57 FELON для виконання місій проти України.
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Ці місії обмежувалися польотами над територією Росії та запуском ракет великої дальності класу "повітря – земля" або "повітря – повітря" територією України.Довідка. FELON – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління, в якому використовуються технології малопомітності та передова авіоніка.
За даними британської розвідки, одразу 5 літаків FELON дислокуються на авіабазі Актюбінськ, де розташований 929-й Центр польотів. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.
Росія, швидше за все, віддає пріоритет тому, щоб уникнути шкоди для репутації, скорочення експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON через Україну,
– наголошують Міноборони Британії.
Як ми бачимо, країна-агресорка по-справжньому цінує техніку та зброю. Чого неможна сказати про життя їхніх солдатів.
Росіяни частіше запускають дрони-розвідники: що це означає
- Останніми днями росіяни активізували роботу своїх дронів-розвідників. Це підтвердили і у Повітряних силах ЗСУ. Як пояснила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, це може свідчити про те, що окупанти вишукують, куди саме спрямувати свої ракети.
- Вона додала, що дрони-розвідники відрізняються від добре знайомих нам дронів Shahed тим, що зазвичай не несуть боєзаряду. Однак зараз розвивається створення так званого мішаного типу БпЛА, коли дрон-розвідник виявляє ціль і може кинути заряд.