Росія вимагатиме скорочення ЗСУ і хотітиме юридичної відмови від наших територій, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо нашої держави на тлі розмов про мирні переговори між Києвом та Москвою.

Він назвав ключові "побажання" Кремля, які висуватимуть Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента у вівторок, 4 березня.

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Що Росія вимагає від України

Коментуючи консультації та спільні кроки з лідерами партнерів стосовно досягнення миру в Україні, глава держави зазначив, що у Росії й далі дотримуються своєї чіткої позиції та вимог, які очікують від України у потенційному переговорному процесі.

Вони вимагатимуть скорочення нашої армії, хотітимуть юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції,

– заявив Володимир Зеленський.

Втім, за його словами, поки в Україні усі стоятимуть міцно разом, нікому не вдасться примусити нашу державу до подібних поступок Москві. Український лідер резюмував, що мир "буде достойним".

До слова, у цьому ж зверненні він відреагував на інформацію про зупинку військової допомоги США, зазначивши, що вже був подібний прецедент. Він додав, що наші служби встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації.

Чого ще хочуть у Москві

Нещодавно аналітики ISW навели заяву представника російського МЗС Лаврова про те, що нібито переговори, які призведуть до заморожування нинішньої лінії фронту в Україні, неможливі, тому що конституція Росії "передбачає", що її кордони "охоплюють українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області".

Він також говорив про наміри відхилити будь-яку мирну угоду, якщо вона передбачатиме продовження постачання Україні західної зброї. Він називав російську конституцію "законним" та "необхідним" елементом перемовин. Так він, схоже, намагався виправдати давні вимоги Росії.

Щоб "прояснити" свої територіальні претензії та закликати до повної капітуляції України, росіяни наголошували на "денацифікації", нібито порушенні прав російськомовних меншин, і неправдивому історичному наративу про те, що Україна є частиною Росії, зазначають аналітики.