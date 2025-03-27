Зеленський попередив Трампа про наслідки від послаблення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський застеріг Дональда Трампа від пом’якшення санкцій проти Росії. За його словами, це покаже, що президент США – "слабкий президент".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Якими можуть бути наслідки послаблення санкцій проти Росії

За словами Зеленського, Трамп намагається налагодити позитивні дипломатичні відносини з Росією, однак з тою людиною, як глава Кремля Владімір Путін, цей метод не спрацює.

Путін не та людина, яка може бути вдячною. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить тільки один висновок: він слабкий президент і тому може перейти до наступного кроку,

– вважає президент України.

Він додав, що Путіну доводиться жити під тиском 24 години на добу, у Росії немає опозиції – ні в Кремлі, ні за його межами.

"Протягом 25 років його метою було збереження і зміцнення своєї влади. Він зробив це, вбиваючи своїх супротивників. Але також розділяючи Європу, США і європейців між собою. Тому що він не може битися з усіма. Він програє", – заявив Зеленський.

Президент додав, що якщо Путін програє, то втратить усю владу та "свій Кремль".