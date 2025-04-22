Кремль хоче, щоб Україна зняла заборону на переговори з Путіним: Росія має лише одну мету
- Кремль вимагає, щоб Україна зняла заборону на переговори з Путіним, проте це є лише спробою затягнути час.
- Президент Зеленський намагається пояснити, що Росія не зацікавлена у завершенні війни, а лише у веденні переговорів для покращення своїх позицій.
- Росія висуває нові абсурдні вимоги до України та західних держав, не беручи на себе жодних зобов'язань.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Україна нібито повинна знати заборону на перемовини з Владіміром Путіним. Однак єдина мета таких абсурдних вимог – це затягування часу.
Це потрібно Москві, аби не давати остаточну відповідь президенту США Дональду Трампу, що насправді Росія не зацікавлена у завершенні війни, встановленні миру. Це 24 Каналу зауважив політолог Валентин Гладких.
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"Вони будуть шукати безліч різних причин. Зараз Володимир Зеленський нібито має скасувати указ, провести вибори і так далі. Постійно зростає перелік вимог, які висувають росіяни до України, Зеленського, ЄС, НАТО, США. Які обов’язки на себе готові взяти у Кремлі? Жодних. Тому це банальне затягування процесу", – підкреслив він.
Президент України Володимир Зеленський намагався донести до Дональда Трампа, що Путін та Росія не зацікавлені у переговорах, у завершенні війни. Вони хочуть лише вести розмову про переговори, щоб далі шукати можливості, як покращити свої стратегічні, хоча б тактичні перспективи. Американський лідер досі не може прийняти цього факту.
Нагадаємо, Кремль висунув ще одну вимогу щодо мирних переговорів. Росія хоче, аби Україна зняла заборону на переговори з Путіним. Дмітрій Пєсков закликав "розчистити перешкоди" на переговорному шляху.