В Росії зняли на відео, як переміщають стратегічні ракетні комплекси РС-24 "Ярс" із міжконтинентальними балістичними ракетами. Вони проїжджали повз одне з російських сіл.

Відповідно відео опублікували в соцмережах.

Де зафіксували комплекс РС-24 "Ярс"?

Ракетний комплекс перевозили неподалік від Барнаулу в селі Бобровка. Це приблизно за 3300 кілометрів від кордону з Україною.

Переміщення таких комплексів зазвичай відбувається приховано та під посиленою охороною. Тому цілком можливо, що в Кремлі дозволили опублікувати таке відео. Такі "випадкові кадри" розраховані на західну аудиторію, аби викликати у них страх. Це ще один елемент ядерного шантажу з боку РФ.

Росія засвітила комплекси РС-24 "Ярс": дивіться відео

Відомо, що РС-24 "Ярс" є одним з елементів російської ядерної тріади. Сам комплекс використовує міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна нести ядерні боєголовки. Фактично це є вдосконалена версія комплексу "Тополь-М".

Додамо, спецпредставник Трампа Джаред Кушнер розповідав, що Володимир Путін обіцяв не вдаватися до застосування ядерної зброї. При цьому російський диктатор неодноразово погрожував ядерною зброєю Україні та Заходу.