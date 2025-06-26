Намагається максимізувати жертви: в МЗС відреагували на використання Росією касетних боєприпасів

Російське вторгнення в Україну триває. МЗС України вирішило привернути увагу світової спільноти до широкомасштабного, умисного, цілеспрямованого та систематичного використання Росією касетних боєприпасів у війні.

Варто зауважити, що наразі зафіксовано щонайменше 5 974 факти застосування таких боєприпасів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що кажуть в МЗС про використання Росією касетних боєприпасів

За даними МЗС, російські окупанти регулярно наносять по Силах оборони України та цивільних людях ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5.

Особливою жорстокістю вирізняються вбивство 22 і поранення 31 людини в Чернігові 17 березня 2022 року внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган", удар по Краматорську 8 квітня 2022 року касетною ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу під час евакуації цивільних людей, внаслідок якого загинули 54 осіб та ще 135 були поранені.

А також обстріл Києва 17 червня 2025 року ракетою Х-69, після якого виявили 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси.

Це далеко не повний перелік українських міст, де Росія використала касетні боєприпаси. Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей,

– кажуть в МЗС.

Там додають, що вони призвели до численних жертв серед цивільних людей, включаючи дітей, та масштабного знищення об’єктів житлової, медичної, освітньої й критичної інфраструктури.

Росіяни свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для того, щоб спричинити якомога цивільних жертв і руйнувань. У Міністерстві закордонних справ зазначають, що це є складником системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу.

Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників – Іран та Північну Корею.

Такі дії Кремля грубо порушують основоположні норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який визначає умисні атаки проти цивільних як воєнний злочин.

Наголошуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності. Компетентні органи України документують і відкривають кримінальні провадження за фактами таких звірств Росії задля притягнення винних до відповідальності,

– зазначають в МЗС.

А також закликають партнерів та міжнародні організації ввести нові руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості, зокрема її оборонного комплексу, енергетичних прибутків, банківського сектору, проти фізичних та юридичних осіб, які прямо або опосередковано сприяють збройній агресії проти України.

МЗС також просять союзників активізувати постачання Україні всіх типів систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них, посилити далекобійні спроможності держави та інвестувати у відповідне українське виробництво, що дозволить захистити людей і врятувати людські життя.