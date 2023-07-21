Росія випустила 7 ракет по об'єкту інфраструктури: деталі денної атаки по Одещині

Російські загарбники продовжують атакувати Одещину. Так, вдень 21 липня окупанти вкотре випустили по регіону крилаті ракети.

На жаль, об’єкт інфраструктури пошкоджено. Наразі з'ясовуються масштаби руйнувань.

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Деталі денної атаки Одещини

Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7️ крилатих ракет різного класу. Об’єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються.

В Одеській ОВА заявили, що країна-терористка продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень.

Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль – важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження,

– розповіла влада.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія вдень випустила, попередньо, до чотирьох ракет "Онікс".

"Вже бачимо третю атаку "Оніксів". Попередньо, з 10 години і станом на зараз противник застосував до чотирьох ракет П-800 "Онікс" по Одещині десь південніше обласного центру", – заявив він.

Ігнат додав, що "не вдається знищувати усі повітряні цілі", оскільки недостатньо засобів для їх виявлення та знищення.

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