Росія випустила 7 ракет по об'єкту інфраструктури: деталі денної атаки по Одещині
Джерело:ОК "Південь"
Російські загарбники продовжують атакувати Одещину. Так, вдень 21 липня окупанти вкотре випустили по регіону крилаті ракети.
На жаль, об’єкт інфраструктури пошкоджено. Наразі з'ясовуються масштаби руйнувань.
Важливо Росіяни атакували Чернігівщину ракетами: пошкоджений будинок культури
Деталі денної атаки Одещини
Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7️ крилатих ракет різного класу. Об’єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються.
В Одеській ОВА заявили, що країна-терористка продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень.
Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль – важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження,
– розповіла влада.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія вдень випустила, попередньо, до чотирьох ракет "Онікс".
"Вже бачимо третю атаку "Оніксів". Попередньо, з 10 години і станом на зараз противник застосував до чотирьох ракет П-800 "Онікс" по Одещині десь південніше обласного центру", – заявив він.
Ігнат додав, що "не вдається знищувати усі повітряні цілі", оскільки недостатньо засобів для їх виявлення та знищення.
Масована атака України: останні новини
- Вдень 21 липня на Чернігівщині росіяни пошкодили будівлю місцевого будинку культури, повідомили в ОК "Північ". Попередньо, обійшлось без постраждалих.
- Перед цим в ОВА повідомляли, що ворог атакує Чернігівщину ракетами.
- Нагадаємо, що вночі 21 липня на Одещині 2 ракети типу "Калібр", за інформацією військових з ОК "Південь, влучили в зерновий склад агропідприємства на території області.
- Згодом Наталія Гуменюк підтвердила, що окупанти вночі вдарили по агропідприємству в Одеській області. Вони влучили в зернові термінали та знищили сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.
- Також цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів села Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок.
- Згодом в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя. Так, Росія випустила ракети на світанку та влучила в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини – вони отримали поранення.