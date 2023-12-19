Росія випустила дрони по Києву: влада повідомляє про роботу ППО
Ворог щоночі атакує нашу державу дронами. Так, цього разу під прицілом – столиця. Однак протиповітряна оборона України не дрімає.
У вівторок пізно ввечері, 19 грудня, місцеві жителі Києва після оголошення тривоги чули вибухи. Згодом влада міста констатувала, що працюють системи ППО, – передає 24 Канал.
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Атака безпілотників на Київ
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 22:56, а загалом в регіоні – близько 22:30.
Уже о 23:01 в Київській ОВА повідомили про роботу систем ППО по дронах, що випустила російська армія.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йдеться у повідомленні.
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко через декілька хвилин після цього уточнив, що протиповітряна оборона спрацювала саме в передмісті.
Водночас влада закликає людей не нехтувати сигналами про повітряну небезпеку та спускатися в укриття, адже це може врятувати життя.
Що взяти зі собою в укриття під час тривоги / Інфографіка 24 Каналу
Більше про тривогу й обстріл
- Повітряні сили ще близько 19:00 попереджали про активність ворожої авіації та запуск ударних дронів по Одеській області. Там інформували, що ворог атакував безпілотниками з акваторії Чорного моря.
- Уже о 23:00 стало відомо про чергову загрозу для Одещини, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Київщини, Києва, Чернігівщини та Житомирщини.
- Додамо, що вранці 19 грудня речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначала, що окупанти, скоріш за все, обстрілюватимуть Україну. За її словами, ніч проти цього дня пройшла спокійно винятково тому, що була погана погода в Чорному морі.
- Водночас станом на 23:30, 19 грудня повідомлень про пуски ракет з боку російських загарбників не було. Хоча вдень корабельне угруповування Кремля становило: дві одиниці в Чорному морі, одна одиниця – в Азовському.