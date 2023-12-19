Росія випустила дрони по Києву: влада повідомляє про роботу ППО

Ворог щоночі атакує нашу державу дронами. Так, цього разу під прицілом – столиця. Однак протиповітряна оборона України не дрімає.

У вівторок пізно ввечері, 19 грудня, місцеві жителі Києва після оголошення тривоги чули вибухи. Згодом влада міста констатувала, що працюють системи ППО, – передає 24 Канал.

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Атака безпілотників на Київ

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 22:56, а загалом в регіоні – близько 22:30.

Уже о 23:01 в Київській ОВА повідомили про роботу систем ППО по дронах, що випустила російська армія.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко через декілька хвилин після цього уточнив, що протиповітряна оборона спрацювала саме в передмісті.

Водночас влада закликає людей не нехтувати сигналами про повітряну небезпеку та спускатися в укриття, адже це може врятувати життя.



Що взяти зі собою в укриття під час тривоги / Інфографіка 24 Каналу

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