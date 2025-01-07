Росія випустила по Україні 38 безпілотників: скільки вдалося знищити

Ворог атакував нашу державу в ніч проти 7 січня з трьох напрямків. Частина випущених безпілотників не досягла цілі, а деякі полетіли назад, до Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також "Хороших росіян" уже понад 800 тисяч: втрати ворога на 7 січня

Скільки дронів збили в ніч на 7 січня

Атака "Шахедами" розпочалася о 19:30 6 січня. Загалом окупанти випустили 38 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано,

– написали в ПС.

Цікаво, що 10 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.

Загарбники запускали дрони з Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

До слова, ЗСУ на 7 січня обнулили 4 системи ППО росіян.