Росія випустила по Україні 55 ракет, більшість збили сили ППО, – Залужний
Джерело:Валерій Залужний
26 січня загарбники завдали масованого удару по Україні. Однак наші сили ППО збили більшість ворожих ракет.
Так, українські захисники знищили 47 крилатих ракет. Загалом окупанти випустили 55 ракет.
Важливо Ворог під час масованої атаки обстріляв об'єкти енергетики України: де ситуація найскладніша
Українська ППО збила багато ракет
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 – з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них у районі Києва. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей,
– зазначив Залужний.
ППО знищила 47 ракет / фото Валерія Залужного
В ОК "Південь" повідомили, що під час масованої ракетної атаки ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Уражено кілька таких об'єктів у Вінницькій та Одеській областях.
"Силами оборони в нашій зоні відповідальності було знищено 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: 3 – над Одещиною, 13 – над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною і 3 – над Вінниччиною", – розповіли у відомстві.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що цього разу окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:
- Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К;
- крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;
- крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.
Що відомо про ракетну атаку України 26 січня
- Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр".
- Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру Одещини. Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла.
- Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що 26 січня ворог обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України.
- Наразі запроваджено аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація – у Київській, Одеській та Вінницькій областях.
- У повітряному просторі Києва зафіксували близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені.
- У КМВА повідомили, що в Києві частина ракети впала в Голосіївському районі міста, є постраждалі.
- Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці є інформація про одного загиблого і двох поранених.