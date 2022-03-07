Росія випустила по Україні близько 600 ракет, – Пентагон
7 березня 2022 , 02:14Читать новость на русском
Джерело:ABC News
Росія продовжує цинічний обстріл з повітря мирних населених пунктів України. З початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили близько 600 ракет.
При цьому українська система протиповітряної оборони все ще залишається ефективною. Про це повідомили у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки.
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З моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого було зроблено близько 600 запусків російських ракет,
– сказали у відомстві.
Окрім цього, в Пентагоні вказали, що Росія не залишає спроб завоювати панування в українському повітряному просторі.
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