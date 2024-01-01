Це була рекордна кількість дронів: Повітряні сили відзвітували про роботу на Новий рік

Росія вкотре довела, що вона країна-терорист, яка цілеспрямовано б'є по мирних людях у новорічну ніч. Наші військові фактично всю ніч були змушені працювати.

Адже окупанти випустили по Україні рекордну кількість дронів. Українські захисники ліквідували майже всі безпілотники.

Дивіться також Ворог атакував Україну на Новий рік 122 "Шахедами"

Що відомо про атаку Росії в новорічну ніч

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, російського Курська, Приморсько-Ахтарська,

– розповіли військові.

Вони повідомили, що зафіксували пуски 90 безпілотників типу "Шахед". Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Військові повідомили, що повітряну тривогу оголошували по маршруту слідування безпілотників, майже у всіх регіонах працювала ППО.

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", – розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

За їхніми даними, Україна в нововірну ніч збила рекордну кількість ворожих ударних безпілотників – 87 із 90 Shahed-136/131.

Рік тому у Новорічну ніч захисники неба знищили 45 "Шахедів". Сьогодні – 87!

– написав командував Повітряних сил ЗСУ.

Він подякував військовим за бойову роботу.

Росія атакувала Україну дронами