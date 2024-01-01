Це була рекордна кількість дронів: Повітряні сили відзвітували про роботу на Новий рік
Росія вкотре довела, що вона країна-терорист, яка цілеспрямовано б'є по мирних людях у новорічну ніч. Наші військові фактично всю ніч були змушені працювати.
Адже окупанти випустили по Україні рекордну кількість дронів. Українські захисники ліквідували майже всі безпілотники.
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Що відомо про атаку Росії в новорічну ніч
У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, російського Курська, Приморсько-Ахтарська,
– розповіли військові.
Вони повідомили, що зафіксували пуски 90 безпілотників типу "Шахед". Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.
Військові повідомили, що повітряну тривогу оголошували по маршруту слідування безпілотників, майже у всіх регіонах працювала ППО.
"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", – розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
За їхніми даними, Україна в нововірну ніч збила рекордну кількість ворожих ударних безпілотників – 87 із 90 Shahed-136/131.
Рік тому у Новорічну ніч захисники неба знищили 45 "Шахедів". Сьогодні – 87!
– написав командував Повітряних сил ЗСУ.
Він подякував військовим за бойову роботу.
Росія атакувала Україну дронами
- Росія запустила дрони по Одеській області, поцілила в житлові квартал. Там зафіксували прямі та осколкові влучання. На жаль, восьмеро людей зазнали поранень, з них 3 – у лікарні. Одна людина загинула.
- Внаслідок атаки по Львові вороги поцілили по університету в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та по музею Романа Шухевича на Білогорщі. Попередньо, люди не постраждали.
- Окрім того, ворог атакував Херсонську область та вбив дитину. У Хмельницькій області вороги збили 6 ворожих БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки дитина зазнала відкритого пошкодження грудного відділу хребта.