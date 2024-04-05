Окупанти запустили по Одесі ракету з літака над морем: що відомо про наслідки

Увечері російська авіація почала кружляти над Чорним морем. А за кілька хвилин Повітряні сили попередили про рух ракети у напрямку Одеси.

За повідомленням місцевих ЗМІ, у місті пролунали вибухи.

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Перехопили у польоті

Згодом стало відомо, що вибухи були пов'язані з роботою сил ППО по ворожій цілі. І як виявилося, успішній.

Ракету, яку випустили окупанти, збили на підльоті до міста. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків побито скління торговельних об'єктів у прибережній зоні. На щастя, постраждалих немає.

У Силах оборони Півдня уточнили, що ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації над Чорним морем.

Перед цим Повітряні сили заявили про запуск на місто Х-59.

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