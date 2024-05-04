Характерний звук, спалах, пожежа, – очевидці про чергову страшну атаку "Шахедами" по Харкову

У ніч на 4 травня російські окупанти випустили кілька "Шахедів" по Харкову. Сталася велика пожежа, яку помітили жителі кількох районів міста.

Влучило в житлові будинки, офісну будівлю, склади, цивільне підприємство, шиномонтаж. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що не обійшлося без постраждалих.

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Деталі атаки на Харків

Анна Черненко зазначила, що після першої години ночі ворог випустив безпілотники по Харкову. Протиповітряна оборона збила "Шахеди". Однак уламки спричинили пожежу в одному з районів. Експерти вже частково вилучили уламки цих безпілотників з місць падіння.

На жаль, не обійшлося без потерпілих. Постраждало четверо. Троє з них – це жінки. У них дуже гостра реакція на стрес. Також постраждав 13-річний підліток.

Спочатку було чутно характерний звук "Шахедів", які летять. Потім гучний звук. У нас вікна затрусилися. А дім розташований звідси у 300 метрах. Після цього яскравий спалах, загорілося приміщення,

– сказав харків'янин Ігор.

Чоловік підкреслив, що рятувальники приїхали дуже швидко. Вони не дозволили пожежі розповсюдитися далі.

Варто зауважити, що після попереднього удару по Харкову не минуло навіть доби. Тоді росіяни вдарили керованими авіабомбами з авіації.

Наслідки атаки на Харків / Фото Анни Черненко

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