Мільйон дронів не розв'яже проблем: сержант ЗСУ сказав, у чому зараз головна перевага росіян

Україна продовжує реалізовувати план з виробництва мільйона дронів до кінця 2024 року. Над цим працюють 500 компаній, серед яких – 100 державних та 400 приватних.

Попри це, така кількість БпЛА не розв'яже проблем на фронті, оскільки росіяни у дечому нас випереджають. Про це 24 Каналу розповів сержант ЗСУ та речник міжнародної розвідспільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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"Росія уже випустила уніфікований боєприпас для дронів, зокрема для FPV. У нас досі це не зроблено. Окей, ми маємо мільйон FPV. А чи є в нас снаряди до них? Це комплексна проблема, яку потрібно комплексно розв'язувати", – сказав військовий.

Виробляти уніфіковані боєприпаси вкрай важливо. Вони допоможуть українським військовим влучніше та динамічніше використовувати FPV-дрони для завдання максимальної шкоди ворогу.

Зараз, за словами сержанта ЗСУ, підрозділи тримаються "на плаву", тому що створюють свої лабораторії і самостійно переробляють певні види боєприпасів, щоб їх можна було використовувати для FPV.

Проте, на мою думку, саме держава має забезпечувати такими уніфікованими снарядами, щоб вони були масовими. Тоді це буде дійсно на промислових рейках і грамотно зроблено,

– наголосив Макарук.

Чи відчувають ЗСУ снарядний голод у ворога

Вже неодноразово лунали заяви про те, що у росіян така сама нестача снарядів, як і в України. Буцім тому країна-агресорка звертається про допомогу до Ірану та Північної Кореї. Проте, за словами воїна, дефіцит боєприпасів в окупантів на полі бою не відчутний.

Не хочу нікого вводити в песимізм, але цього зовсім не відчувається. У них масове виробництво тих самих дронів. Колись всі насміхалися, що "вони будуть виробляти дрони на хлібзаводах". Так, вони виробляють їх. У них немає нестачі артилерійських снарядів. Тут можна аргументовано дорікнути нашим західним партнерам. Вони обіцяють вже той мільйон снарядів скільки нам поставити?

– зазначив Михайло Макарук.

Європейський Союз надав Україні лише 30% боєприпасів від зазначеної кількості. Іншу частину європейці зобов'язуються доставити до кінця 2024 року. Водночас Північна Корея за 3 місяці поставила Росії мільйон різних артилерійських снарядів, а Іран через Каспійське море систематично передає країні-агресорці боєприпаси.

"Ми це теж відчуваємо на своїх плечах. Конфлікт є глобальним. Тільки не всі гравці, які є нашими союзниками, розуміють це. Їхня бездіяльність, а іноді просто, на мою думку, злочинна пауза в постачаннях, вона ж впливає безпосередньо на наші життя", – підкреслив сержант ЗСУ.

Не варто недооцінювати росіян

Макарук підкреслив, що в українському суспільстві серйозно недооцінюють противника. Навіть найманці "Шторм-Z" вчаться та еволюціонують для того, щоб вижити. Міф про російських "чмобіків" потрібно забути. Проти України воює професійна армія, яка має в рази більший людський та ресурсний потенціал.

Вони не відчувають втрат, як відчуваємо ми з однієї простої причини – у них іде постійне поповнення рядів збройних сил. Вони постійно над цим працюють. Мобілізація в Росії не закінчується. Вони постійно так само намагаються навчатися, можливо, якість навчання у них буде гірша, проте загальнолюдський інстинкт самозбереження також працює на війні,

– зауважив Михайло Макарук.

І війна – це чудова школа. Усі, хто хочуть вижити, будуть навчатися. Варто поглянути лишень на те, як окупанти закопуються та які будують укріплення. Вони заривають кунги з машин, закладають їх бетоном і в результаті отримують чудово підготовлені позиції у полях, – і це також є проблемою для українських захисників.

Україна вдосконалюється у сфері дронів