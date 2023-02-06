Військовий експерт припустив, коли та скільки іранських дронів зможе виготовляти Росія

Росія домовилася з Іраном про запуск виготовлення ударних дронів на своїй території. Країни вже обговорюють виробництво. Коли Кремль виготовить перші іранські безпілотники та скільки одиниць за рік можуть зробити росіяни – читайте у статті.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що наразі основне завдання російських дронів – "спамити" нашу систему ППО.

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За його словами, за останні атаки наші ЗСУ збивали 95 – 10 відсотків цих дронів.

Коли та скільки дронів може виготовляти Росія

Військовий експерт припустив, що в цих дронах немає нічого високотехнологічного, крім антени, яка приймає GPS.

Де росіяни будуть брати цю антену, сказати важко. Можливо, вироблятимуть самі чи будуть імпортувати з якогось Ірану чи іншої країни. Всі інші складники вони можуть купити, зокрема чіпи. Двигуни окупанти теж можуть виготовляти локально,

– пояснив Нарожний.

Росіяни самі заявляли, що виготовлятимуть 6 тисяч дронів на рік, проте експерт вважає, що ця цифра завищена. "Не думаю, що вони будуть фокусуватися суто на цих дронах, в них повно інших військових проблем", – додав Нарожний.

Але, на його думку, навіть якщо росіяни будуть виготовляти на рік 3 тисячі іранських дронів, то це велика цифра, і Україна з союзниками витрачатиме багато коштів, щоб їх знищувати.

Щодо перспектив розбудови заводу для виготовлення іранських дронів – не думаю, що це станеться ближче, ніж через півроку чи місяців 10. Бо це не такий простий процес – налагодити виробництво,

– зазначив Нарожник.

Він припускає, що перші іранські дрони, виготовлені в Росії, Україна побачить приблизно через рік.

Як Росія може модифікувати іранські дрони

Експерт зазначив, що в дронах є одна проблема для окупантів – вони дуже гучні під час польоту, бо на них немає глушника.

"Зараз іранські дрони мають далекий радіус дії – до 2 тисяч кілометрів. А якщо на них поставити глушник – він стане тихішим, але відстань зменшиться приблизно на 3 – 4 рази", – заявив Нарожний.

Військовий експерт зазначив, що нещодавно український інженер розібрав уламок збитого іранського дрону. Він повідомив, що цей дрон – "сліпий", тобто він назад нічого не передає росіянам, там немає ніякого "каналу управління".

На його думку, такі дрони можуть модифікувати для "атак роєм" – запускатимуть десятки БПЛА, щоб вони "комунікували" між собою щодо удару.

Якщо це зроблять, то це буде не дуже хороша новина для нас. Але наразі ознак таких модифікацій немає. Зараз росіяни використовують іранські дрони "в тупому форматі" – просто закидають ними нашу інфраструктуру та ППО,

– зауважив Нарожний.

Співпраця Ірану та Росії щодо виробництва дронів: думки експертів