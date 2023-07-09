"У Росії виробляють БпЛА за ізраїльською ліцензією": чи є частка правди у вкиді роспропаганди

Мережею почала ширитися інформація, що посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський буцімто підтвердив, що Росія "виготовляє БпЛА за ізраїльською технологією". Але насправді – це черговий фейк російської пропаганди.

Поширювати вкиди почали після інтерв'ю Міхаеля Бродського виданню ZN. У ньому він заявив, що він не володіє інформацією щодо виготовлення безпілотників, повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Бродський в інтерв'ю

Журналісти поставили питання послу Ізраїлю щодо виготовлення в Росії БпЛА нібито за іранськими схемами. Вони заявили, що буцімто мають інформацію, що з 2010 року країна-агресор на "Уральському заводі цивільної авіації" в Єкатеринбурзі налагодила випуск безпілотників за ізраїльською ліцензією.

Бродський відповів, що не має жодної інформації з цього приводу. Він лише повідомив, що колись дійсно була угода між Ізраїлем і Росією в оборонній сфері.

На жаль, не володію інформацією. Справді, була угода. Єдина, мабуть, в оборонній сфері між Росією та Ізраїлем. Але що нині відбувається в цій сфері, чесно кажучи, не знаю,

– заявив посол Ізраїлю.

Проте російська пропаганда почала підмінювати поняття й заявила, що нібито Бродський визнав факт виготовлення БпЛА за ізраїльськими ліцензіями.

Вкиди російської пропаганди ширяться мережею

Вирвані з контексту слова посла Ізраїлю в Україні почали тлумачити його слова по-іншому. На це звернув увагу й військовий журналіст Сергій Ауслендер. Він заявив, що дійсно російський ударний дрон "Ланцет" дійсно схожий на ізраїльський "HERO". Проте росіяни розробили й прийняли на озброєння свій аналог значно пізніше, ніж у 2010 році. "Ланцет" з'явився лише у 2019 році.

Ізраїль у 2010 передав Росії ліцензію на виробництво БпЛА "Форпост", він же – ізраїльський "Searcher". Це розвідувальний безпілотник, який використовують виключно для спостережних та розвідувальних завдань. БпЛА не несе жодного озброєння.

Після 2014-го Ізраїль не передавав РФ жодних таких розробок,

– наголосив Ауслендер.