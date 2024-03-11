Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа здатні надати Україні
Джерело:CNN
Росія може виробляти щомісяця 250 тисяч артилерійських боєприпасів, а це близько 3 мільйонів на рік. Такі темпи вироблення боєприпасів втричі більші, ніж США і ЄС можуть надіслати Україні.
Про це свідчать оцінки розвідок країн НАТО й джерела видання. Також там розповіли про наміри і потужності в оборонній сфері союзників України.
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"США та Європа сукупно здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки в Україну", – ідеться у статті.
Американські військові поставили за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, це все одно менше ніж половина щомісячного виробництва Росії. Але навіть ця цифра зараз недосяжна через проблеми з фінансуванням у Конгресі.Увага. Росіяни наразі випускають на полі бою 10 тисяч снарядів, а Україна тільки 2 тисячі.
Представник НАТО повідомив, що у Росії заводи з виробництва снарядів працюють у цілодобовому режимі. В російській оборонній сферінаразі працюють близько 3,5 мільйона людей у порівнянні з 2 – 2,5 мільйона до початку повномасштабної війни.
Крім того, країна-агресор імпортує боєприпаси, зокрема з Ірану. який торік надав Москві 300 тисяч артилерійських снарядів, а Північна Корея – щонайменше 6 700 контейнерів з мільйонами снарядів.
Україні потрібні боєприпаси
- Російські війська атакують по всій лінії фронту. Наразі вони переважають ЗСУ у кількості боєприпасів та гатять неприцільно. Пропри це наші захисники намагаються відбивати атаки.
- Президент Чехії Петр Павел ініціював передачу Україні 800 тисяч снарядів. Для цього наші союзники зібрали близько 1.5 мільярда доларів.
- До цієї ініціативи долучилися інші держави, зокрема Норвегія, яка передала 153 мільйони доларів.
- Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси. Заява прозвучала на тлі внутрішньополітичної ситуації у США, через яку Конгрес досі не ухвалив пакет допомоги нашій країні.