Росія висилає консула Сосонюка й викликає тимчасового повіреного України

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що висилає українського консула Олександра Сосонюка. Крім того, через нібито "протиправну діяльність" дипломата там викликають тимчасового повіреного України.
Джерело:МЗС Росії
Напередодні співробітники ФСБ Росії затримали українського консула, а вже 17 квітня місцеве МЗС заявило, що висилає його.
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Сосонюка висилають, тимчасового повіреного України викликають
У МЗС Росії 17 квітня був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило у зв'язку з протиправною діяльністю консула України в Санкт-Петербурзі, який був затриманий 16 квітня,
– йдеться у повідомленні.
У російському відомстві також заявили, що перебування Сосонюка на території Росії небажане. Йому рекомендують покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. Тобто український консул має залишити Росію до 22 квітня.Зверніть увагу! Раніше російські ЗМІ вже повідомляли, що Сосонюка хочуть вислати з Росії.
Затримання консула у Санкт-Петербурзі: основне
- Співробітники російської ФСБ 16 квітня затримали у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.
- Його звинуватили начебто в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії". У ФСБ зазначили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права".
- У МЗС України назвали такі дії Росії "чистою провокацією" та порушенням Віденської конвенції. Дипломат не має жодного стосунку до дій, в яких його звинувачують.
- У міністерстві також додали, що вирішують, як повернути Сосонюка додому.
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