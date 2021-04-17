Росія висилає консула Сосонюка й викликає тимчасового повіреного України

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Міністерство закордонних справ Росії заявило, що висилає українського консула Олександра Сосонюка. Крім того, через нібито "протиправну діяльність" дипломата там викликають тимчасового повіреного України.

Джерело:

МЗС Росії

Напередодні співробітники ФСБ Росії затримали українського консула, а вже 17 квітня місцеве МЗС заявило, що висилає його.

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Сосонюка висилають, тимчасового повіреного України викликають

У МЗС Росії 17 квітня був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило у зв'язку з протиправною діяльністю консула України в Санкт-Петербурзі, який був затриманий 16 квітня,
– йдеться у повідомленні.

У російському відомстві також заявили, що перебування Сосонюка на території Росії небажане. Йому рекомендують покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. Тобто український консул має залишити Росію до 22 квітня.

Зверніть увагу! Раніше російські ЗМІ вже повідомляли, що Сосонюка хочуть вислати з Росії.

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