Росія висилає консула Сосонюка й викликає тимчасового повіреного України

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що висилає українського консула Олександра Сосонюка. Крім того, через нібито "протиправну діяльність" дипломата там викликають тимчасового повіреного України.

Напередодні співробітники ФСБ Росії затримали українського консула, а вже 17 квітня місцеве МЗС заявило, що висилає його.

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Сосонюка висилають, тимчасового повіреного України викликають

У МЗС Росії 17 квітня був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило у зв'язку з протиправною діяльністю консула України в Санкт-Петербурзі, який був затриманий 16 квітня,

– йдеться у повідомленні.

У російському відомстві також заявили, що перебування Сосонюка на території Росії небажане. Йому рекомендують покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. Тобто український консул має залишити Росію до 22 квітня.

Затримання консула у Санкт-Петербурзі: основне

Співробітники російської ФСБ 16 квітня затримали у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.

Олександра Сосонюка. Його звинуватили начебто в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії". У ФСБ зазначили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права".

начебто в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії". У ФСБ зазначили, що "до іноземного дипломата застосують заходи відповідно до норм міжнародного права". У МЗС України назвали такі дії Росії "чистою провокацією" та порушенням Віденської конвенції. Дипломат не має жодного стосунку до дій, в яких його звинувачують.

У міністерстві також додали, що вирішують, як повернути Сосонюка додому.

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