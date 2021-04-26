Росія висилає ще одного українського дипломата

Росія оголосила співробітника посольства України в Росії персоною нон ґрата. Тепер він повинен покинути територію країни до кінця дня 30 квітня.

Ноту щодо цього направили до Посольства України в Москві. У МЗС стверджують, що висилають дипломата, мовляв, через "недружні дії України".

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