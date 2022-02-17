Росія вислала з країни заступника посла США: як відреагували у Вашингтоні

Заступника посла США Барта Гормана вислали з Росії. У Вашингтоні вже пообіцяли відповідь Москві.

Про це російські ЗМІ повідомляють з посиланням на американське посольство. Причина такого кроку наразі невідома.

Читайте також Не вибори Папи: з будівлі посольства Росії пішов білий дим

США пообіцяли дати відповідь на висилку Гормана

У Вашингтоні вже відреагували на висилку свого дипломата. Сполучені Штати пообіцяли незабаром дати відповідь на цей крок Москви. Як інформує ТАСС, в американському посольстві підтвердили, що у висланого заступника посла була чинна віза.

Посол США відвідав МЗС Росії

Тим часом, посол США в Росії Джон Салліван 17 лютого відвідав МЗС держави-агресорки. Дипломат як повідомляють російські ЗМІ, пробув всього 15 хвилин. Свій візит він ніяк не прокоментував.

Проте згодом, пише CNN, у Держдепі підтвердили – Саллівану передали російську відповідь на відповідь США щодо так званих "гарантій безпеки".

До теми Знову "гарантії безпеки": Блінкен та Лавров провели перемовини

Що відомо про "гарантії безпеки": коротко

У грудні 2021 року російське МЗС на розгляд США та НАТО оприлюднило документ про так звані "гарантії безпеки".

Основна вимога Москви – нерозширення НАТО на схід. Зокрема, мовиться про недопущення вступу до Альянсу України та Грузії.

НАТО та США назвали деякі вимоги Росії неприйнятними.

Наприкінці січня Джон Салліван доставив письмову відповідь Вашингтона у МЗС Росії.

Тим часом Росія розкручує ескалацію на рівному місці, – Казанський про обстріли на Донбасі