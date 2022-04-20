Росія висловила зустрічні пропозиції: Подоляк розповів, на якому етапі зараз переговори

Українська сторона у межах стамбульського раунду передала Росії свої пропозиції щодо формульних рішень. Зокрема щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших не нападів на нашу країну.

Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Важливо Другий етап війни та битва за Маріуполь ускладнили переговори з Росією, – Подоляк

За його словами, російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції.

Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. Зокрема й політико-юридичного характеру,

– пояснив Подоляк.

Він також нагадав, що росіяни звикли використовувати публічні заяви лише як елемент обов'язкового тиску. Тож, не треба використовувати тих чи інших російських спікерів як ньюсмейкерів, а треба "спиратися тільки на офіційні повідомлення української сторони".

На тлі звірств російських військових в Україні частково заглухли переговори з Росією про мирне врегулювання війни. В Офісі Президента попередили Росію, що вбивство українських військових і цивільних у Маріуполі зведе нанівець усі спроби домовитися.

Слід нагадати, що 20 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона передала Києву "проєкт мирного договору з чіткими формулюваннями". І тепер чекає української відповіді.

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