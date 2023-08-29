За браку піхоти Росія витрачає елітні підрозділи на вразливих позиціях своєї оборони: аналіз ISW

Росія продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська. Адже саме їх Кремль кидає для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.

Аналітики переконані, що це послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції. Також це вплине на подальші наміри росіян.

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На що вплине брак піхоти в російській армії

Російське військове командування продовжує збільшувати відносно елітні російські ВДВ, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів.

Так, геолокаційні кадри, які опублікували 27 серпня, свідчать про те, що російське військове командування розгорнуло підрозділи російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ВДВ) для посилення російських позицій поблизу Роботиного. Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що їх, ймовірно, перекинули з району Кремінної Луганської області.

ISW раніше спостерігав, що елементи майже всіх російських формувань ВДВ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця бічна передислокація додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту,

– кажуть аналітики.

Вони також пояснюють, що Росія раніше вже перекинула 7-му гвардійську гірську дивізію ВДВ з Херсонської області для підтримки ворожої оборони у східній і західній Запорізькій областях, а інші сили ВДВ – з Луганщини для оборони від українських контрнаступів на флангах Бахмута.

У ISW пояснюють, що російське військове командування постійно покладалося на формування ВДВ і як наступальну, і як оборонну силу. Саме вони, припускають, могли деградувати з високого оперативного темпу.

"Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції та майже напевно завадить будь-якому наміру Росії відновити масштабні наступальні операції, які в основному покладаються на відносно елітну піхоту, якої Росії зараз не вистачає", – відсумували аналітики.

Що кажуть про фронт в ISW