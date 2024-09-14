Вперше за довгий час у Чорному морі 16 ворожих кораблів: Братчук припустив причину

Станом на 14 вересня ворог вивів 16 кораблів у Чорне море, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". У такий спосіб окупанти намагались вберегти свої кораблі та відбивати ймовірну атаку українських морських дронів.

Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він підкреслив, що ракетоносій – це завжди загроза.

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Ворог намагався сховати флот

Сергій Братчук зазначив, що за кілька годин до того, як кораблі російського флоту почали виходити з порту Новоросійська, окупанти оголосили, що їх, можливо, будуть атакувати українські морські дрони. У такий спосіб, найімовірніше, ворог намагався вивести в акваторію Чорного моря свої ракетоносії.

Тому що в будь-якому разі попри перешкоди, які ворог будує і побудував навколо Новоросійського порту, це локальна місцина. Там є більше шансів отримати ураження. Тому ворог вивів у чисте море. І там маневрами, я думаю, намагався і берегти свої кораблі, і відбивати атаку, якби така з боку морських дронів України відбувалася, реагувати на це,

– пояснив він.

Ракетоносій – це завжди загроза. Росіяни тримають підводні човни як основне озброєння для ударів ракетами "Калібр". Але "Калібри" завжди беруть участь у комбінованих атаках. Тобто це і "Шахеди", і стратегічна авіація, і "Калібри" теж випускають. Тому, на думку речника, загарбники намагалися сховати флот у відкритому морі.