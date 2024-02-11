Росія вивела у Чорне море "Адмірала Макарова": українців попередили про підвищену небезпеку

Наші захисники попередили про значне підвищення рівня ракетної небезпеки. Сили оборони Півдня України пояснили ситуацію у Чорному морі.

Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Про це пізно ввечері 10 лютого попередили Сили оборони Півдня України.

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Наскільки серйозна загроза

Сили оборони Півдня попередили, що Росія вивела на бойове чергування у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Це надводний ракетоносій противника.

Ворожий "Адмірал Макаров" має напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр". Саме через нього зріс рівень ракетної небезпеки в Україні.

Яка ситуація у Чорному морі