Москві не дає спокою "Сі Бриз": Росія вивела у Чорне море підводний човен "Колпіно"

30 червня 2021 , 14:18
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Джерело:

Интерфакс

Росія вивела на навчання у Чорне море дизельний підводний човен "Колпіно". Судно може застосовувати крилаті ракети "Калібр". Паралельно у Чорному морі відбуваються міжнародні тренування "Сі Бриз", організаторами яких виступають Україна та США.

У пресслужбі Чорноморського флоту похвалились, що, мовляв, підводники відпрацювали алгоритми дій при спливанні та зануренні. Максимально "Колпіно" опускався на глибину 200 метрів.

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Росія каже, що тренування не пов'язані з "Сі Бризом"

Звісно, на флоті не повідомили, що вихід човна у море пов'язаний з "Сі Бризом". Запевняють, тренування були заплановані заздалегідь. Наступним етапом навчань підводників стане "глибоководне занурення з проведенням "покладки на ґрунт".

На підводному човні Росія не обмежилась – практичні польоти виконали екіпажі вертольотів Ка-27.

Зверніть увагу! Раніше у Чорноморському флоті повідомили, що в окупованому Криму російські військові провели перевірку сил ППО. У цьому брали участь 20 вертольотів та літаків.

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Автор: Ірина Пундор