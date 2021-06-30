Москві не дає спокою "Сі Бриз": Росія вивела у Чорне море підводний човен "Колпіно"

Росія вивела на навчання у Чорне море дизельний підводний човен "Колпіно". Судно може застосовувати крилаті ракети "Калібр". Паралельно у Чорному морі відбуваються міжнародні тренування "Сі Бриз", організаторами яких виступають Україна та США.

У пресслужбі Чорноморського флоту похвалились, що, мовляв, підводники відпрацювали алгоритми дій при спливанні та зануренні. Максимально "Колпіно" опускався на глибину 200 метрів.

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Росія каже, що тренування не пов'язані з "Сі Бризом"

Звісно, на флоті не повідомили, що вихід човна у море пов'язаний з "Сі Бризом". Запевняють, тренування були заплановані заздалегідь. Наступним етапом навчань підводників стане "глибоководне занурення з проведенням "покладки на ґрунт".

На підводному човні Росія не обмежилась – практичні польоти виконали екіпажі вертольотів Ка-27.

Останні інциденти з Росією у Чорному морі:

23 травня Росія повідомила, що обстріляла есмінець Британії Defender. Мовляв, судно зайшло у "російські територіальні води". У Британії кажуть, що ніякого попереджувального вогню не було.

Міноборони Нідерландів звинуватило Росію у створенні небезпечної ситуації біля фрегата Eversten. Навколо нього кружляли винищувачі, симулюючи атаку.

Росія, тим часом, каже що помітила, що до окупованого Криму наближається американський есмінець. У "Сі Бриз" запевнили що есмінець – у порту Одеси.

Раніше у Чорноморському флоті повідомили, що в окупованому Криму російські військові провели перевірку сил ППО. У цьому брали участь 20 вертольотів та літаків.