Загальний залп "Калібрів" – 24: на Новий рік Росія вивела в Чорне море носії "Калібрів"

Ввечері 31 грудня ворог запустив багато "Шахедів" по Україні. Також підіймали МіГ-31К – ракетоносій "Кинджалів". А ще вивели у Чорне море відразу три ракетоносії "Калібрів".

Про це пізно ввечері попередили Сили оборони півдня України. Достеменно невідомо, чи запускатимуть цього разу "Калібри", але варто бути готовими до всього. Відтак, якщо пролунає повітряна тривога – переходьте до укриття і залишайтеся там до відбою.

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Загроза ракетного удару висока

Отже, у Силах оборони півдня України зазначили, що у Чорному морі 3 надводні ракетоносії – 2 фрегати та малий ракетний корабель. Їхній сумарний залп – до 24 "Калібрів", які окупанти можуть запустити у будь-який момент.

Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив інформацію та наголосив, що "рівень ракетої загрози надзвичайно високий".

Шановні жителі Одещини, дуже прошу: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дослухайтеся та оперативно реагуйте. Бережіть себе,

– закликав Кіпер.

Оскільки це надводні ракетоносії, то у Повітряних силах відразу ж сповістять, коли ворог здійснить запуск. Тож, уважно стежте за повідомленнями та не ігноруйте попередження!

Зауважимо, що станом на 21:45 повітряну тривогу оголосили на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Хмельниччині, Житомирщині та Рівненщині. Пов'язана вона з атакою "Шахедами". Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях, адже загрозу несуть також збиті дрони-камікадзе. А точніше, їхні уламки.

Повітряні сили підбили підсумки бойової роботи

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, з 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 1709 ракет різних типів. Зокрема:

Х-101/555/55 – випущено – 1360, знищено – 1045;

"Калібр" – випущено – 834, знищено – 397;

"Іскандер-К" – випущено 154, знищено – 62.

Також ворог запустив 3940 "Шахедів", з яких вдалося знищити 3095.

Крім того, наші оборонці неба знищили 15 аеробалістичних ракет "Кинджал", запущених з ракетоносіїв МіГ-31К.

А ще на брухт вдалося перетворити 329 літаків і 324 гелікоптери. А загалом за цей час авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 16 тисяч вильотів.