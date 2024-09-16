Іншого варіанту немає: як Росія рятуватиме кораблі, якщо Україні дозволять бити Storm Shadow
США наразі не дали офіційного дозволу Україні завдавати ударів вглиб російської території, зокрема ракетами Storm Shadow. Однак росіяни заздалегідь готуються до такої можливості. Зокрема вивели кораблі Чорноморського флоту з порту Новоросійська.
Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що у Новоросійськ все одно залишається основною базою Чорноморського флоту Росії. Також Росія 14 вересня вивело в Чорно море 16 кораблів, з яких 7 – носії ракет "Калібрів".
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Шукатиме способи захисту
Оскільки в Новоросійську все одно залишаться російські військові кораблі, росіяни будуть нарощувати системи ППО в районі міста, щоб захистити їх.
Також противник буде шукати інші способи захисту свого флоту, зокрема, перекидати додаткові протидиверсійні катери. Наприклад, в Севастополі їх зараз досить багато – близько 15 одиниць різного класу,
– наголосив капітан 1 рангу запасу ВМС України.
Росіянам доведеться підсилювати оборону, тому що, за його словами, інакше вони будуть змушені розосередити військові кораблі по цивільних портах – в Сочі, в Очамчирі.
Однак це не варіант, тому що там бойові кораблі не зможуть нормально функціонувати,
– зазначив він.
Також значно обмежаться можливості Росії поповнювати склад свого Чорноморського флоту.
Росіяни будуть спроможні перекидати через Волго-Донський канал невеликі катери, проте у достатньо великій кількості, але проблема в тому, що їх просто немає. Тому іншого варіанту немає,
– підкреслив Андрій Риженко.
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Зверніть увагу! Росіяни, за даними OSINT-аналітиків, вивели всі кораблі Чорноморського флоту з порту Новоросійська. Росія, імовірно, була змушена піти на такий крок через можливе ураження її кораблів західними далекобійними ракетами Storm Shadow.