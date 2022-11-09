Постановочне шоу, – Гуменюк попередила про провокації щодо "виходу" росіян з Херсона

Росіяни заявляють, що виводять свої війська з правобережжя Херсонщини. В ОК "Південь" пояснили, для чого окупанти намагаються заповнити інформаційний простір цими повідомленнями.

Все, аби підготувати виправдання на випадок стрімкого провалу і дезорієнтувати місцеве населення і Сили оборони України. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Вона додала, що у нас триває військова операція, яка потребує режиму інформаційної тиші.

Може бути пастка чи провокації

Гуменюк попередила, що Україна не виключає провокацій з боку окупантів та створення хибного враження про їх справжні наміри. Вона наголосила, що вірити їм не треба. Це "постановочне шоу" з проголошенням таких серйозних рішень – давно зрозумілий метод виправдання для окупантів.

"Те, що зараз заявляється – це спроба створити певне враження, що "зберігатиметься життя солдатів", "зберігатиметься мирне населення" – і чергова демонізація ЗСУ… Постановне шоу", – наголосила Гуменюк.

У міській владі Херсона теж про це говорять. Наприклад, голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова припускає, що без бою окупанти Херсон не здадуть, пише "Мост".

Це пастка, аби ввести наших військових в оману. Не все так гладко, як малюють вороги,

– сказала чиновниця.

Хоча вона погодилась, що росіяни мають великі проблеми з забезпеченням своїх військ на правому березі Дніпра. Гуменюк також зазначала, що окупанти створили рубежі оборони, а основні регулярні війська ворога "перебувають на місцях і готові тримати оборону".

Що відбувається навколо Херсона

Командувач військ окупантів в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія виводить свої війська з Херсона. Загарбники збираються організовувати "оборону" на лівому березі Дніпра.

Голова міноборони Шойгу погодився та затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.

Однак в Офісі Президента кажуть, що Росії довіряти не слід. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначає, що в самому Херсоні зараз немає відведення військ. Навпаки Росія докидає мобілізованих.

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