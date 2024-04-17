Росія почала виводити війська з Нагірного Карабаху: раніше його відвоював Азербайджан

З території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Азербайджан повернув під свій контроль, почали виходити російські "миротворці". Перші військові та техніка вже покинули територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі.

Росіяни також почали виходити з бази Ходжали і планують повністю залишити ці території найближчими днями. Речник Путіна Пєсков також підтверджує цю інформацію, про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Перші російські "миротворці" вже покинули Нагірний Карабах

Перші групи російських "миротворців" та їх військова техніка залишили територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі кілька днів тому. Зараз монастир охороняє азербайджанська поліція.

За інформацією від джерел видання, російські "миротворці" також покидають базу в Ходжали. За їхніми даними, російські "миротворці" покинуть території Азербайджану протягом кількох днів.

Цю інформацію також підтверджує Пєсков, про це інформують російські ЗМІ.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вересні 2023 року "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію вивести свої війська з регіону, що стало результатом домовленостей з Азербайджаном. Цей крок фактично означив капітуляцію Вірменії і повернення контролю над Нагірним Карабахом до складу Азербайджану.

У той самий день президент Азербайджану Ільхам Алієв підкреслив важливість відновлення територіальної цілісності країни. Він висловив задоволення щодо швидкого виконання всіх завдань антитерористичної операції азербайджанською армією, яка зайняла менше, ніж добу.

Під час зустрічі в Гренаді 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно підтвердив визнання Нагірного Карабаху як частини суверенної території Азербайджану.

Російські миротворці, у кількості 2 тисяч, розміщувалися в Карабасі з 2020 року та мали залишатися там до 2025. Однак, у вересні 2023 року Азербайджану вдалося взяти Нагірний Карабах під свій контроль в ході короткої одноденної операції.