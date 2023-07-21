Росіяни вивозять докази своїх злочинів з Криму
Джерело:"Атеш"
Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Криму архіви "слідчого комітету Росії". Ймовірно, переймаються, щоб папери не потрапили в руки української влади.
Адже тоді про їхні злочини стане відомо світу. Відомо, що росіяни евакуйовують свої родини з Криму.
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До яких вчинків вдаються росіяни в Криму
Джерело "Атеш" із Сімферополя повідомило про те, що архіви "слідчого комітету Росії" в окупованому Криму терміново вивезли з півострова кілька тижнів тому,
– мовиться в повідомленні.
Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України припустив, що росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб їхні злочини у задокументованому вигляді потрапили до рук влади України.
"Це демонструє їхні реальні оцінки щодо перспектив своєї подальшої окупації Криму, що дуже розходитися з їхніми публічними заявами", – підсумували в "Атеш".
Вибухи в Криму: коротко
- Тимчасово окупований Крим не спить спокійно, поки там перебувають окупанти. На півострові ледь не щодоби лунають вибухи.
- Вранці 21 липня гучно в росіян було в Балаклаві та на Фіоленті. Перед цим вороги скаржились на нібито "атаку дронів" у Сімферопольському районі. Зокрема, там вони нібито збили два дрони на підльоті до аеродрому у Гвардійському, що в Сімферопольському районі.
- Окрім того, в росіян щонайменше добу детонували снаряди на Старокримському полігоні. Пожежа там спалахнула ще у ніч проти 19 липня.