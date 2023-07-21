Росіяни вивозять докази своїх злочинів з Криму

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Криму архіви "слідчого комітету Росії". Ймовірно, переймаються, щоб папери не потрапили в руки української влади.

Адже тоді про їхні злочини стане відомо світу. Відомо, що росіяни евакуйовують свої родини з Криму.

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До яких вчинків вдаються росіяни в Криму

Джерело "Атеш" із Сімферополя повідомило про те, що архіви "слідчого комітету Росії" в окупованому Криму терміново вивезли з півострова кілька тижнів тому,

– мовиться в повідомленні.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України припустив, що росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб їхні злочини у задокументованому вигляді потрапили до рук влади України.

"Це демонструє їхні реальні оцінки щодо перспектив своєї подальшої окупації Криму, що дуже розходитися з їхніми публічними заявами", – підсумували в "Атеш".

Вибухи в Криму: коротко